Білоруським держЗМІ він видав погрози щодо нібито обстрілів Києва, які може здійснити його режим. Але також сказав, що воювати не збирається, повідомляє 24 канал.

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Чи вторгнеться білоруська армія в Україну

Останнім часом біля наших кордонів Білорусь дуже активно розгорнула нібито воєнні навчання. В Україні з цього приводу вже почали готуватися до ймовірного вторгнення, адже схожі "навчання" були й до 24 лютого. Лукашенка запитали, чи перейде його армія кордон.

Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод, а у них така шалена думка була, ми миттєво відповімо,

– сказав Лукашенко.

Ба більше, білоруському диктатору чомусь привиділось, що ми збираємось бити по Мозиру і він одразу ж роздався погрозами. Мовляв, тоді Білорусь вдарить по Києву і навіть не буде заходити до України. Одразу ж визнав, що для удару треба мати ще чим його здійснити. Але одразу ж запевнив, що в Білорусі нібито є такі засоби.

Лукашенко згадав і про Росію

Не забуває самопроголошений білоруський президент і про свого спонсора та поплічника Володимира Путіна. Мовляв, українцям по Росії також бити не слід. Він чомусь думає, що зброю ми просимо для того, щоб вдарити саме по Росії чи Білорусі, хоча насправді ми лише хочемо нею оборонятись та виганяти ворогів із рідної землі.

Звісно, не обійшлось й без погроз про серйозну страшну зброю, яку буцімто може застосувати Росія, якщо по ній вдарити. Але у всьому цьому звісно винними він вважає США.

"Росія вже застосує новий рівень зброї. І застосує по Києву, за тими, хто приймає ці рішення. Тому вони ще трохи побоюються. Але не від них залежить – залежить все від того, наскільки американці підштовхуватимуть їх до цієї війни", – заявив Лукашенко.

Ризики наступу з Білорусі

Білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання, яке тривало з 14 по 16 червня. На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку. Це створює загрозу для України.

Українська влада та військові готуються до всіх можливих ризиків та наступу з цієї сторони. Тому президент Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, він доручив перевірити готовність у чотирьох областях.

Ймовірність цього наступу та його загрози оцінюють різні військові експерти та аналітики. Оцінку та прогнози дали й в українському МВС. Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляв, що для Лукашенка рішення вторгнутися в Україну може стати катастрофою. На його думку, диктоатор грається у залякування, щоб сковувати наші війська на прохання Путіна.

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