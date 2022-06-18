Данилов ранее рассказал, что 15 июня президент Владимир Зеленский собрал заседание о возможном новом вторжении со стороны Беларуси. Глава государства поручил проверить готовность 4 областей.

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В Беларуси нет столько войск, как было 24 февраля

Данилов рассказал, что СНБО владеет информацией о том, что сейчас происходит на территории Беларуси.

На сегодняшний день мы не видим таких угроз (вторжение – 24 канал), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля. Концентрация российских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в Беларуси отсутствует,

– заметил секретарь СНБО.

По его словам, когда украинские военные выгнали россиян, они убегали через Беларусь. Оккупанты там не остались, ведь их в основном передислоцировали на Донецкое, Луганское и Харьковское направления. Также Данилов не уверен, что белорусские войска способны напасть на Украину.

"Когда мы говорим "готовы или не готовы", надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или иной тревоге, они могут делать те или иные вещи. Мы на сегодня не видим, что там есть способности , там есть силы ", – добавил секретарь СНБО.

Однако, по словам Данилова, Россия уже "политически оккупировала" Белоруссию. Он отметил, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко находится под большим влиянием государства-агрессоры.

"И говорить о том, что это свободная страна – это большое, скажем так, предположение", – подытожил секретарь СНБО.

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Кратко о рисках вероятного наступления из Беларуси

У границы с Украиной сохраняется активность белорусов. В частности, они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня.

Белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию границы на Волынском и Полесском направлениях. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику.

Наблюдатели сообщили, что белорусские войска в июне начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Кроме того, вблизи белорусско-украинской границы открылись пункты приема мобилизованных.

Украинские пограничники рассказали, что Беларусь разместила у границы 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД. Однако там пока нет ударной группировки, которая могла бы совершить нападение.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что для Лукашенко решение напасть на Украину может стать катастрофой . По его мнению, диктатор играет в устрашение, чтобы сковывать украинские войска по просьбе российского президента Владимира Путина.

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