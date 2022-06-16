Соответствующее мнение Алексей Данилов озвучил на телемарафоне. Он добавил, что в России даже не скрывают, чего планируют достичь в войне против Украины, передает 24 канал.

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Путин хочет забрать "свои территории"

Секретарь СНБО прокомментировал реплику Дмитрия Рогозина. Глава "Роскосмоса" отметил, что России нужно либо одолеть Украину, либо ее существование прекратится. Такое же заявление сделал и заместитель секретаря СНБО России Дмитрий Медведев. Он в своем высказывании был более циничным, дав нашей стране условные еще два года существования.

Это их мечты. Они известны, и я могу сказать, что пытаться уничтожить наше государство, они начали довольно давно. У них это, конечно, не совсем выходит. Для этого они выходят на крайнюю стадию – сбросить все маски. Им нечего скрывать уже,

– сказал Данилов.

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже откровенно говорит о том, что страна-агрессорка "забирает свои территории". Не сложно понять, что Украина в этот план входит.

Поэтому секретарь СНБО подчеркнул, что речь идет не о борьбе за Донецкую и Луганскую области. Россияне продолжают публично озвучивать, что уничтожение Украины, а также нашей нации – задача №1, которую они стремятся выполнить.

Все началось в 2004 году

Алексей Данилов отметил, что для украинцев эта история не является чем-то новым. Она, уверен секретарь СНБО, длится десятки лет. Причем активная фаза пришлась на 2004 год. Когда на президентских выборах за должность главы государства боролись Виктор Ющенко и Виктор Янукович. И именно сейчас мы имеем возможность наблюдать за последствиями того, что взяло свое начало с тех пор.

Алексей Данилов подчеркнул, что уверен в победе Украины. Более того, нам удастся побороть болезнь, которая планирует распространяться по всей Европе. И помогают нам в этом международные партнеры. В частности, Великобритания, США, страны Балтии, Польша и другие государства.

Украина получит еще большее оружие

15 июня состоялась встреча министров обороны в рамках встречи "Раммштайн-3". Министр обороны Алексей Резников рассказал, какое оружие нам предоставят государства-партнеры . Речь идет о:

155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун" и другое от США;

вертолеты Украина получит от Словакии;

артиллерию нам предоставят из Канады, Польши и Нидерландов;

а вот реактивные системы залпового огня в Украину приедут из Германии.

Украина благодарна международным партнерам за помощь. В то же время руководство нашего государства не прекращает упрашивать увеличение количества оружия, которое нам предоставляют. Чем больше ее будет, тем выше будут шансы быстрее преодолеть российскую агрессию.