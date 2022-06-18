Данілов раніше розповів, що 15 червня президент Володимир Зеленський зібрав засідання щодо можливого нового вторгнення з боку Білорусі. Глава держави доручив перевірити готовність 4 областей.

До теми Лукашенко готується до війни, – Жданов сказав, коли Білорусь буде готова наступати

У Білорусі немає стільки військ, як було 24 лютого

Данілов розповів, що РНБО володіє інформацією про те, що наразі відбувається на території Білорусі.

На сьогодні ми не бачимо таких загроз (вторгнення – 24 канал), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого. Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогодні в Білорусі відсутня,

– зауважив секретар РНБО.

За його словами, коли українські військові вигнали росіян, вони тікали через Білорусь. Окупанти там не залишилися, адже їх здебільшого передислокували на Донецький, Луганський і Харківський напрямки. Також Данілов не впевнений, що білоруські війська здатні напасти на Україну.

"Коли ми кажемо "готові чи не готові", треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогодні не бачимо, що там є спроможності, там є сили", – додав секретар РНБО.

Проте, за словами Данілова, Росія вже "політично окупувала" Білорусь. Він зауважив, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко перебуває під великим впливом держави-агресорки.

"І казати про те, що це вільна країна, – це велике, скажімо так, припущення", – підсумував секретар РНБО

Зауважте Усе почалося ще у 2004 році, – Данілов про плани Росії захопити Україну

Коротко про ризики ймовірного наступу з Білорусі

Біля кордону з Україною зберігається активність білорусів. Зокрема, вони провели командно-штабне навчання, яке тривало з 14 по 16 червня.

Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на Волинському та Поліському напрямках. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку.

Спостерігачі повідомили, що білоруські війська у червні почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Окрім цього, поблизу білорусько-українського кордону відкрились пункти прийому мобілізованих.

Українські прикордонники розповіли, що Білорусь розмістила біля кордону 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Проте там наразі немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що для Лукашенка рішення напасти на Україну може стати катастрофою. На його думку, диктатор бавиться у залякування, щоб сковувати українські війська на прохання російського президента Володимира Путіна.

Буде цікаво – Арестович розповів, чи потрібно боятися Лукашенка: дивіться відео