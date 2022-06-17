Білорусь створює оперативне командування на кордоні, підтягує військових, проводить навчання. Але досі незрозуміло, чи Лукашенко відвертає увагу української сторони та відтягує на себе сили ЗСУ чи справді загрожує Україні. І такі непевні дії можуть тривати досить довго. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Коли Білорусь буде готова до нападу

За його словами, це може продовжуватися, поки в Білорусі не розпочнеться економічна криза. Вона вже наближається до Росії, а слідом за нею й до Білорусі, але поки цього не сталося, Лукашенко й далі "мотатиме нам нерви". Тобто проводитиме постійні навчання, показові виступи і так далі.

Жданов зауважив, що станом на сьогодні Лукашенко іноді робить антивоєнні заяви, але все одно готується до війни. Зараз білоруський диктатор розгортає збройні сили до 35 тисяч осіб, а до 8 липня триватимуть "навчання з мобілізації". Далі ця армія вже почне навчання з підготовки до бойового застосування. І це справді складає загрозу для України.

У нього поведінка, як у звичайного диктатора. Найліпший спосіб захисту – це напад, тож він сам і проголошує, що всі хочуть на нього напасти. Це така ж риторика, що звучить у Москві – мовляв, всі вороги, всі хочуть напасти, бідненька Росія, а тут ще й Білорусь, не знають, як відбитися від цього проклятого Заходу, – підкреслив Жданов.

Найбільша концентрація небезпеки для України буде після завершення навчань 8 липня. До того буде тривати мобілізація, формування підрозділів, розподілення техніки. Після цього вони теоретично будуть готові до бойового застосування, але без проходження навчання.

"Якщо ж він (Лукашенко – 24 канал) піде по класичній схемі і буде місяць-два навчати, а потім проведе тактичні навчання на предмет оцінювання боєздатності, то орієнтовно на кінець вересня – початок жовтня його збройні сили будуть готові до нападу", – пояснив військовий експерт.

Однак Лукашенко може й після цього намагатися тягнути час, щоб уникнути виконання наказу Путіна про напад. Він може і далі "петляти", вигадувати щось нове і продовжувати говорити, що готується до війни, але все ж поки що не готовий.

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Тим часом події можуть розвиватися по-різному. До прикладу, ЗСУ почнуть контрнаступальну операцію, яка позбавить сенсу наступ з боку Білорусі, або ж Лукашенко знайде канал спілкування з Заходом та почне співпрацювати з ним.

За гарантії його неусунення від влади, я думаю, що він буде готовий переметнутися і продати Путіна повністю,

– припускає Жданов.

Жданов припустив, коли Білорусь буде готова наступати: дивіться відео