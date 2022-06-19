Эта угроза не столь велика, как хотелось бы России или самому Лукашенко, однако она существует. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Это максимум, – белорусский оппозиционер сказал, что доверит Россия белорусам в войне в Украине

Если белорусских военных будут "сажать" на технику, угроза будет реальной

По его словам, до 8 июля в Беларуси проводят "обучение по мобилизации". Они соберут военнообязанных, а дальше за их действиями нужно будет наблюдать.

Если их будут обучать и "сажать" на технику, то да, действительно, они готовятся более или менее серьезно. Эта подготовка должна длиться 1 – 2 месяца, а в лучшем случае – 3. Обычно программа рассчитана на 2 – 3 месяца,

– объяснил Жданов.

Однако и при таком развитии событий белорусы вряд ли смогут сделать что-то более серьезное, чем просто отвлечь внимание части Вооруженных Сил Украины от основных направлений боевых действий с Россией. Хотя им, скорее всего, будут ставить задачу перерезать пути снабжения оружием – это самая высокая цель для Путина.

Дело в том, что главным критерием для оценки армии есть боевой опыт. "У нас его – хоть отбавляй. Мы его приобретаем каждые сутки и каждую минуту", – сказал эксперт.

Белорусская армия никогда нигде не воевала. По словам Жданова, все, кто там хотел взять в руки оружие и повоевать, уже нанялись в ряды россиян. Речь идет о 1,5 – 2 тысячах белорусов в российской форме и под российским флагом, которые сейчас находятся на Запорожском направлении.

Среди остальных белорусов у большинства господствуют антивоенные настроения. Против войны и вмешательства в боевые действия между Украиной и Россией настроены и большинство мобилизуемых военнообязанных.

Жданов считает, что эти настроения отслеживает и понимает и Лукашенко, поэтому он будет до последнего "петлять", чтобы не вмешиваться в войну.

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