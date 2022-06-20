Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ". Про це повідомили ввечері 19 червня.
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ЗСУ знищили ворожий танк
Наші мужні воїни звітують: в степах Донбасу "загубився" черговий танк окупантів! Фахівці Збройних Сил України прямим влучанням з закритих позицій ліквідували ворожу техніку!
– повідомили в ОТУ "Північ".
Також в угрупованні закликали вірити в ЗСУ, адже перемога за нами.
ЗСУ ліквідували ворожий танк: дивіться відео
Окупанти вже втратили понад 33 тисячі особового складу
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що, станом на 19 червня, ЗСУ ліквідували вже 33 600 загарбників. Окрім того, з 24 лютого ворог втратив:
- танків – 1 468 (+3),
- бойових броньованих машин – 3 577 (+4),
- артилерійських систем – 745 (+6),
- РСЗВ – 235 (+2),
- засобів ППО – 98 (+0),
- літаків – 216 (+0),
- гелікоптерів – 181 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилатих ракет – 130 (+1),
- кораблів / катерів – 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),
- спеціальної техніки – 55 (+0).
Коротко про останні втрати ворога
- 19 червня Збройні Сили України ліквідували командно-розвідувальний центр 20 армії загарбників. Наразі немає точної інформації про кількість вбитих росіян.
- У МВС інформацію про знищення ворожого пункту управління підтвердили. Там пояснили, що саме туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника.
- З'явилось відео знищення російського буксира "Василій Бех". В нього 17 червня влучили наші Військово-морські сили ЗСУ. "Валилій Бех" віз російським військовим й озброєння до острова Зміїний.
- Росія досі намагається приховати втрати і не визнає загибелі 27 окупантів, які перебували на борту судна "Москва", яке знищили Збройні Сили України. Попередньо відомо, що 19 з них – проходили строкову службу у лавах збройних сил Росії.
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