Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ". Про це повідомили ввечері 19 червня.

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ЗСУ знищили ворожий танк

Наші мужні воїни звітують: в степах Донбасу "загубився" черговий танк окупантів! Фахівці Збройних Сил України прямим влучанням з закритих позицій ліквідували ворожу техніку!

– повідомили в ОТУ "Північ".

Також в угрупованні закликали вірити в ЗСУ, адже перемога за нами.

ЗСУ ліквідували ворожий танк: дивіться відео

Окупанти вже втратили понад 33 тисячі особового складу

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що, станом на 19 червня, ЗСУ ліквідували вже 33 600 загарбників. Окрім того, з 24 лютого ворог втратив:

танків – 1 468 (+3),

бойових броньованих машин – 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 235 (+2),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилатих ракет – 130 (+1),

кораблів / катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки – 55 (+0).

Коротко про останні втрати ворога

19 червня Збройні Сили України ліквідували командно-розвідувальний центр 20 армії загарбників. Наразі немає точної інформації про кількість вбитих росіян.

У МВС інформацію про знищення ворожого пункту управління підтвердили. Там пояснили, що саме туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника.

З'явилось відео знищення російського буксира "Василій Бех". В нього 17 червня влучили наші Військово-морські сили ЗСУ. "Валилій Бех" віз російським військовим й озброєння до острова Зміїний.

Росія досі намагається приховати втрати і не визнає загибелі 27 окупантів, які перебували на борту судна "Москва", яке знищили Збройні Сили України. Попередньо відомо, що 19 з них – проходили строкову службу у лавах збройних сил Росії.

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