Разом з буксиром на дно пішов ЗРК "Тор"
У Військово-морських Силах України 17 червня повідомили, що влучили у буксир "Василій Бех". У російське судно вдалося влучити саме тоді, коли воно везло військових і озброєння до острова Зміїний.
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Повідомлялося, що "Василій Бех", який став частиною чорноморського флоту Росії у 2017 році, на своєму борту мав зенітно-ракетний комплекс "Тор". Вартість такого ЗРК оцінюють у 25 мільйонів доларів. Однак це його не врятувало від українських ракет.
Відео, як українські воїни знищили російський буксир "Василій Бех"
Що ще відомо про знищення буксира "Василій Бех"
- За попередніми даними Одеської міськради, українським військовим вдалося уразити 70% ворожого екіпажу. Доля решти росіян – невідома.
- Буксир "Василій Бех" забезпечував доставку на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту загарбників.
- Судно, яке побудували на Астраханському суднобудівному заводі, пішло на дно Чорного моря. Інші російські кораблі намагалися проводити пошуково-рятувальну операцію.
- Деталі успішної операції розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він повідомив, що в російський буксир влучили дві ракети "Гарпун".
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- За словами Арестовича, ракети вистрілили на досить велику відстань – орієнтовно, як від Одеси до острова Зміїний. Окрім того, Арестович повідомив, що ворожий корабель потопили приблизно за 90 кілометрів від узбережжя Одещини.
- В оперативному командуванні "Південь" 18 червня розповіли, що сталося з буксиром "Василій Бех". Там заявили, що судно повністю вигоріло й пішло на дно.
- Ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що "Василій Бех" – це вагома втрата для російських окупантів.
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