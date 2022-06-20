Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Север". Об этом сообщили вечером 19 июня.

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ВСУ уничтожили вражеский танк

Наши мужественные воины отчитываются: в степях Донбасса "потерялся" очередной танк оккупантов! Специалисты Вооруженных Сил Украины прямым попаданием с закрытых позиций ликвидировали вражескую технику!

– сообщили в ОТУ "Север".

Также в группировке призвали верить в ВСУ, ведь победа за нами.

ВСУ ликвидировали вражеский танк: смотрите видео

Оккупанты уже потеряли более 33 тысяч личного состава

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 июня ВСУ ликвидировали уже 33 600 захватчиков. Кроме того, с 24 февраля враг потерял:

танков – 1 468 (+3),

боевых бронированных машин – 3 577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей / катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),

специальной техники – 55 (+0).

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Кратко о последних потерях врага

19 июня Вооруженные Силы Украины ликвидировали командно-разведывательный центр 20 армии захватчиков. Пока нет точной информации о количестве убитых россиян.

В МВД информацию об уничтожении вражеского пункта управления подтвердили. Там объяснили, что именно туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб. Как правило, в таких центрах работает от 200 до 300 человек, а командующий им офицер не ниже полковника.

19 июня появилось видео уничтожения российского буксира "Василий Бех". В него 17 июня попали наши Военно-морские силы ВСУ. "Валилий Бех" вез русским военным и вооружение на остров Змеиный.

Россия до сих пор пытается скрыть потери и не признает гибели 27 оккупантов, находившихся на борту судна "Москва", который уничтожили Вооруженные Силы Украины. Предварительно известно, что 19 из них проходили срочную службу в рядах вооруженных сил России.

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