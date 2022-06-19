Все потому, что враг терпит бешеные потери. В Институте изучения войны пришли к выводу, что российские войска столкнутся с еще большими потерями и износом личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках.

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Российские силы смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели

ISW прогнозирует, что российские силы, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но только в том случае, если сконцентрируют большую часть сил на этом участке.

Другие российские операции на Востоке Украины, в частности, планы захватить Славянск и продвижение к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Также россияне не добились значительных успехов в оттеснении украинских войск от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, что делает их уязвимыми для украинского контрнаступления и партизанского давления.

Обратите внимание: Утром 18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались штурмовать окрестности Северодонецка, но украинским воинам удалось оттеснить оккупантов . Впрочем, противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Моральный дух у кафиров до сих пор отсутствует

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами нравственного духа и дисциплины. Главное управление разведки Украины обнародовало информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовое, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Один военнослужащий заявил, что подразделения значительно истощены и что в некоторых батальонных тактических группах (БТГ) осталось всего 10 – 15 военнослужащих.

Ключевые выводы экспертов

Русские силы добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка и, вероятно, продвинулись в Метелкине, но наступление россиян остается очень медленным.

Оккупанты пытались перекрыть украинские пути сообщения на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск и наносили наземные и артиллерийские удары по трассе.

Также враги стремятся вытеснить украинские силы из зоны действия артиллерийского огня железнодорожных путей вокруг Харькова, которые использовались для обеспечения российских операций в направлении Славянска.

При этом российские захватчики не предпринимали никаких весомых действий вдоль южной оси и продолжают сталкиваться с партизанским давлением на оккупированных территориях юга Украины.

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