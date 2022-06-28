Доказом цього є те, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті нам вдалось повернути тіла загиблих захисників.

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Усіх поховають гідно

Всього вдалось забрати тіла 46 загиблих у боях українських воїнів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців відбулася у Запорізькій області.

Усі 46 тіл героїчних оборонців будуть поховані гідно та з почестями. Серед них 21 – захисники "Азовсталі".

Також відомо, що цю операцію провели у співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки, СБУ, Генерального штабу Збройних Сил України та інших силових структур нашої держави.

Як проводять обміни полоненими

Президент Володимир Зеленський розповідав, що до процесу обміну полонених Україна залучає максимальну кількість партнерів. Київ робить все, щоб якомога швидше звільнити українських військових з російського полону. До цього процесу залучають Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН і навіть декілька держав, які мають певний вплив на росіян. Про умови утримання полонених і чи надають їм необхідну допомогу інформації нема.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповідала, що за інформацією на 20 червня в російському полоні перебувало понад 1500 наших людей. Мирних українців, які потрапили до рук ворога, вони утримують як військовополонених. Це порушує закони та норми права. Полонених мирних громадян окупанти утримують в різних містах Росії. Це спричиняє проблему, бо немає правових норм для їхнього обміну. Адже в таких людей немає статусу за гуманітарним міжнародним правом.

Водночас в Україні перебуваю також і російські полонені. Їх розміщують у спеціальних таборах для утримання полонених. Міністр юстиції Денис Мальська повідомляв, що майже всі росіяни не хочуть залишатися в Україні та мріють піти на обмін. Російських військовополонених опитали, і ті зізналися, що хочуть іти на обмін. Таку відповідь дали 99% росіян. Вони також досі розповідають різні історії про те, що їх примусово "засунули" до збройних сил Росії.

Яким був перший обмін полоненими: дивіться відео