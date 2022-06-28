Доказом цього є те, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті нам вдалось повернути тіла загиблих захисників.
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Усіх поховають гідно
Всього вдалось забрати тіла 46 загиблих у боях українських воїнів.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців відбулася у Запорізькій області.
Усі 46 тіл героїчних оборонців будуть поховані гідно та з почестями. Серед них 21 – захисники "Азовсталі".
Також відомо, що цю операцію провели у співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки, СБУ, Генерального штабу Збройних Сил України та інших силових структур нашої держави.
Як проводять обміни полоненими
- Президент Володимир Зеленський розповідав, що до процесу обміну полонених Україна залучає максимальну кількість партнерів. Київ робить все, щоб якомога швидше звільнити українських військових з російського полону. До цього процесу залучають Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН і навіть декілька держав, які мають певний вплив на росіян. Про умови утримання полонених і чи надають їм необхідну допомогу інформації нема.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповідала, що за інформацією на 20 червня в російському полоні перебувало понад 1500 наших людей. Мирних українців, які потрапили до рук ворога, вони утримують як військовополонених. Це порушує закони та норми права. Полонених мирних громадян окупанти утримують в різних містах Росії. Це спричиняє проблему, бо немає правових норм для їхнього обміну. Адже в таких людей немає статусу за гуманітарним міжнародним правом.
- Водночас в Україні перебуваю також і російські полонені. Їх розміщують у спеціальних таборах для утримання полонених. Міністр юстиції Денис Мальська повідомляв, що майже всі росіяни не хочуть залишатися в Україні та мріють піти на обмін. Російських військовополонених опитали, і ті зізналися, що хочуть іти на обмін. Таку відповідь дали 99% росіян. Вони також досі розповідають різні історії про те, що їх примусово "засунули" до збройних сил Росії.
Яким був перший обмін полоненими: дивіться відео