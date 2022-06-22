Сподіваються, що в найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких вже вдома. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Обмін відбуватиметься поетапно

Розвідник наголосив, що обмін відбуватиметься поетапно. Про конкретні дати та кількість бійців говорити зарано.

Це не буде обмін за один раз. Буде здійснено кілька етапів,

– зазначив Буданов.

Окремо він зауважив, що невеликі обміни полоненими відбуваються постійно. Однак невдовзі мають намір звільнити вагому кількість наших людей. Про це одразу повідомлять.

Кого звільнити найскладніше

За словами Буданова, найбільша проблема під час обміну виникає щодо командного складу. Стосовно обміну рядового складу – процес йде легше. Коли мовиться про керівників підрозділів – все набагато складніше.

Глава ГУР додав, що більшість захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях, зокрема, в Оленівці. Періодично деяких людей звідти вивозять для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, що напередодні російські ЗМІ писали, нібито командирів "Азову" вивезли до Москви, в СІЗО "Лефортово".

Чи буде Медведчук обмінним фондом

У мережі лунає інформація про обмін Медведчука. Однак, за словами Буданова, куму Путіна, пред'явлені не військові звинувачення, а кримінальні. Спочатку має бути рішення суду, а потім вже думатимуть, що з Медведчуком робити далі.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

Захисники Маріуполя майже 3 місяці тримали оборону в блокадному Маріуполі. За цей час вони знищили 6 тисяч окупантів.

Окупанти ж завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.

Тому 16 травня почалась операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі". Спочатку вивезли важкопоранених, а потім інших бійців. Захисникам Маріуполя дали наказ зберегти життя особового складу.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з маріупольського заводу.

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