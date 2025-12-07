Ще увечері 6 грудня на Полтавщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Військові попереджали, що ворожі дрони прямують на Полтаву та Кременчук, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Кременчуку?

О 23:38 Повітряні сили повідомили, що БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Полтавщини. Також зазначалося, що дрони перебувають у Полтавській області і прямують на південний захід.

Близько 00:09 у Кременчуку чули звук вибуху. Ворожі безпілотники залітають на місто з півночі.

Монітори пишуть, що на Полтавщині важко збивати БпЛА, оскільки вони летять дуже низько.

О 00:14 моніторингові канали попередили, що 20 БпЛА через Полтавщину рухаються курсом на Кременчук.