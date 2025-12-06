Про це пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.
Дивіться також У Дніпрі Росія знищила склади з ліками для мільйонів українців: пожежі гасять з авіації
Які наслідки удару по Чернігівщині?
Увечері 6 грудня Новгород-Сіверський на Чернігівщині атакували чотири ударні БпЛА типу "Герань-2". Як повідомили правоохоронці, наслідки обстрілу зафіксували у центральній частині міста.
Після влучань спалахнула будівля райвідділу поліції, а вибуховою хвилею понівечено медичний коледж. Також пошкоджено щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільну автівку.
За даними Новгород-Сіверської РВА, внаслідок атаки загинув чоловік 50 років у своєму будинку.
Пожежа після атаки "Шахедів" на Чернігівщину / Фото Новгород-Сіверської РВА
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом воєнного злочину.
Масована атака по Україні: що відомо?
6 грудня Росія вдарила по цивільних об'єктах у Дніпрі, знищивши склади з марлею, бинтами та шинами. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа. До гасіння залучили авіацію ДСНС та понад сотню рятувальників.
Тієї ж ночі росіяни масовано ударили по залізничній інфраструктурі Київщини. Вокзал у Фастові зруйновано внаслідок атаки.
На Львівщині під російським обстрілом були об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що постраждали двоє людей.