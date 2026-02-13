Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що є кілька важливих узгоджень від ключових країн "Берлінського формату". Конкретний перелік буде анонсований 24 лютого, у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення.

Які результати зустрічі?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із партнерами вдалося обговорити найскладніші питання, виклики. Вже є певні домовленості. Зокрема, наша держава отримає важливі пакети допомоги.

Думаю, ми можемо зараз попрацювати над найбільшим енергетичним пакетом. Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО, ще над деякими речами, щоб посилити наших військових. Це військові пакети,

– заявив український лідер.

На полях зустрічі у Мюнхені лунало багато розмов про підтримку України. Зокрема, відбулась зустріч Володимира Зеленського із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він обіцяв всю можливу допомогу, яку він може надати. Український президент подякував йому.

У Зеленського була низка двосторонніх зустрічей. Зокрема, із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили підтримку України. У новому пакеті, який отримаємо до 24 лютого, так само буде значна допомога від Німеччини, яка є одним з наших ключових союзників.

Однією з головних тем промови німецького політика стала підтримка України західними союзниками перед обличчям російської агресії, яка, на жаль, тільки загострюються. Фрідріх Мерц зауважив, що з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому Європа була змушена посилити свою підтримку Києва та свій підхід до притягнення Володимира Путіна до відповідальності, зусиль, аби зупинити його. Він говорить про те, що Україна разом із союзниками завдає Росії нечуваних втрат і витрат.

Мерц продовжив: "Якщо є сенс розмовляти із Путіним, звісно, сторони готові розмовляти, зокрема, європейці. Але Росія все ще не готова серйозно розмовляти. Ця війна може закінчитися лише тоді, коли вона буде принаймні економічно, а потенційно – і військово, виснажена". Мерц додає, що фактично ВВП Росії зараз становить близько 2 трильйонів євро, а ВВП ЄС майже в 10 разів вище. Однак Європа не в 10 разів сильніша за Росію сьогодні, на жаль,

– сказала ведуча.

Також канцлер Німеччини додав, що не можна свободу на європейському континенті сприймати як належне. Ця боротьба триває у вигляді підтримки України. За його словами, військовий, політичний, економічний та технологічний потенціал Європи величезний, але його "дуже давно не використовували його в необхідній мірі". Важливо зрозуміти, що в епоху великих держав свободу не можна сприймати як належне.

Нам потрібно буде проявити твердість і рішучість, щоб відстояти цю свободу. На мою особисту думку, війна проти України закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту. Я вже згадав, що ми багато для цього зробили, але він ще не настав. Ми маємо зробити усе, що треба, щоб довести їх до моменту, коли вони вже не будуть бачити сенсу продовжувати цю війну,

– наголосив Мерц.

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що старого світового порядку більше не існує. Тому сторонам потрібно думати про свою безпеку, про те, як зміцнюватись самотужки, не покладаючись на допомогу зовні. Вона також мала зустріч із Володимиром Зеленським.

Ця зустріч тривала дуже довго, Мабуть, найдовша з усіх двосторонніх зустрічей, які сьогодні були в розкладі українського президента. Тому, очевидно, було про що поговорити. Я додам, що Данія також є однією з країн, які найбільше підтримують Україну,

– підкреслила Андріана Кучер.

Тому також очікується суттєва допомога від Данії, яка буде оголошена 24 лютого у загальному пакеті військової та енергетичної підтримки України від ключових партнерів і союзників у Європі.

Мюнхенська безпекова конференція: головне