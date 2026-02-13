Про це повідомляє 24 Канал. Зеленський планує обговорити з партнерами подальші кроки щодо безпеки України та Європи.

Що сказав Зеленський перед Мюнхенською конференцією?

Близько 16:28 13 лютого президент України також доєднався до Мюнхенської конференції з безпеки. У межах заходу вже відбулося кілька зустрічей українських посадовців і Зеленський планує продовжити двосторонні та багатосторонні переговори з партнерами.

Як розповів глава держави в коментарі Новини.LIVE, про свої враження від конференції він розповість пізніше. Журналісти розповіли, що перед тим, як Зеленський прибув до місця проведення заходу, в небо підняли гелікоптер. Також на площі стало більше поліції.

Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, Володимир Зеленський вже проводить зустріч з спадкоємцем трону Ірану в екзилі Резою Пахлаві.



Зеленський зустрівця зі спадкоємцем іранського трону / Фото Андріани Кучер, 24 Канал