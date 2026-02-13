Об этом сообщает 24 Канал. Зеленский планирует обсудить с партнерами дальнейшие шаги по безопасности Украины и Европы.

Что сказал Зеленский перед Мюнхенской конференцией?

Около 16:28 13 февраля президент Украины также присоединился к Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках мероприятия уже состоялось несколько встреч украинских чиновников и Зеленский планирует продолжить двусторонние и многосторонние переговоры с партнерами.

Как рассказал глава государства в комментарии Новини.LIVE, о своих впечатлениях от конференции он расскажет позже. Журналисты рассказали, что перед тем, как Зеленский прибыл к месту проведения мероприятия, в небо подняли вертолет. Также на площади стало больше полиции.

Владимир Зеленский приехал на конференцию в Мюнхене: смотрите видео

Как сообщили корреспонденты 24 Канала, Владимир Зеленский уже проводит встречу с наследником трона Ирана в изгнании Резой Пахлави.



Зеленский встретился с наследником иранского трона / Фото Андрианы Кучер, 24 Канал