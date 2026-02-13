Они подтвердили, что Германия непоколебимо поддерживает наше государство и напомнили о 11, 5 миллиардов евро помощи. Как отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер, именно столько составляет немецкая оборонная поддержка в 2026 году.

Что происходит на полях саммита?

Андрей Сибига подчеркнул поддержку Германии в период, когда Россия целенаправленно атаковала энергетику Украины. Тогда немецкое правительство подставило плечо и предоставило 75 миллионов евро, поэтому глава МЗМ поблагодарил Германию за непоколебимую солидарность.

Начал этот важный день на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности вместе с моим немецким коллегой и другом министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем. Мы говорили об усилиях ради мира, шаги для усиления обороны и устойчивости Украины, а также об увеличении давления на Москву,

– добавил Андрей Сибига.

Сейчас на Мюнхенскую конференцию по безопасности продолжают съезжаться мировые лидеры, представители делегаций. Здесь уже заметили генсека НАТО Марка Рюта, руководительницу Дании. С этой страной проведет переговоры Владимир Зеленский.

Также запланирована встреча президента с представителями немецкого правительства. Состоятся переговоры в многостороннем формате, а также и двустороннее общение. Интересно, что Владимир Зеленский пообщается с оппозицией Ирана.

Мы видим, что это последовательная политика Украины, начиная от иранских протестов, когда наша власть всячески поддерживает поддерживает оппозицию в Иране. Еще во время форума в Давосе украинский лидер жестко осудил действия иранского режима.

Выставка оружия и ряд интересных встреч

В Украинском доме в Мюнхене презентовали большую выставку, где каждый желающий сможет воочию увидеть, чем россияне нас уничтожают. Например, на ней разместили российский "Шахед", также представили много вражеской техники, которую мы поразили.

Кроме этого представлены украинские и иностранные дроны, беспилотники различных видов. Это изобретения, технологии, которыми Украина может похвастаться, ведь все это наносит врагу существенное поражение и представляет большой интерес наших европейских партнеров.

К слову, у Владимира Зеленского в течение конференции по безопасности запланированы встречи с представителями немецкого оборонпрома. Поэтому график обещает быть насыщенным. Интересно, что уже удалось пообщаться с делегатами из Китая. Такую встречу провел глава украинского МИД.

Эта встреча и переговоры были предметными и прагматичными. Это третья встреча главы украинского внешнеполитического ведомства и китайских дипломатов и вторая на полях Мюнхенской конференции по безопасности,

– отметила Андриана Кучер.

Более того, Андрей Сибига заявил, что украинская сторона считает, что Китай может существенно нам помочь приблизить мир и отметил, что украинская власть ценит то, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

