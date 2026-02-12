Полномасштабная война в Украине превратила оборонные технологии с перспективного направления на вопрос выживания – как для Украины, так и для стран, граничащих с Россией. Одна из них – Финляндия.

На фоне такого изменения в Европе появляются новые мостики между странами, которые имеют мощную инженерную школу и капитал, и Украиной, которая накопила уникальный опыт современной войны. Один из таких кейсов – сотрудничество финского оборонного акселератора 17Tech с украинским Defence Builder.

24 Канал поговорил с соучредителем 17Tech Антти Косуненом о преимуществе Украины в оборонных стартапах и готовности Европы к нападению России.

Что делает 17Tech в Финляндии и что известно о партнерстве с Defence Builder?

По утверждениям 17Tech, их акселерационная модель для оборонных стартапов заточена под скорость и проверку гипотез на реальность. В блоге акселератора говорится о четырехмесячном треке, в котором стартапы должны пройти путь от прототипа до решения, выдерживающего требования оборонной среды. Одним же из ключевых элементов называется полевая лаборатория в Украине (frontline field lab).

Партнерство финского акселератора с украинским Defence Builder было объявлено осенью 2025 года – сотрудничество должно стать "точкой входа" для украинских портфельных стартапов в финскую и более широкую европейскую экосистему, а также расширить возможности взаимодействия с западными стейкхолдерами.

Коллаборации между стартапами двух акселераторов могут привести к запуску совместных предприятий, адаптации технологий к стандартам НАТО и увеличению экспортного потенциала проектов,

– говорится в публикации Defender Media.

Европейское отраслевое издание EDR Magazine, освещая эту же новость, акцентировало на взаимной "валидации потребностей". Говорится о том, что Defence Builder помогает стартапам лучше понимать вызовы с украинской стороны, а 17Tech - ожидания и реальные потребности финских войск и НАТО, членом которого уже является страна.

В 17Tech отмечают, что это не стартап-буткемп, а кузница продуктов для технологий, которые спасают жизни и должны работать без права на ошибку. Они объясняют, что традиционные программы поддержки не подходят обороне из-за медленных темпов, слишком абстрактные фидбек-циклы и гораздо более высокие ставки, поэтому акселератор строится вокруг ранней валидации с конечными пользователями - военными, операторами на передовой и оборонными управленцами.

Ключевое отличие программы – два полевых компонента в Украине.

На старте – погружение для проверки реальной проблемы и обучение "органической" разработке продукта с реальными пользователями, а на финале – тестирование перспективных решений в операционных условиях с реальными последствиями,

– пишет в блоге акселератора соучредитель Антти Косунен.

Стартапы начинают с прямой работы с военными и фронтовыми экспертами (наблюдение, интервью, сценарный анализ), возвращаются с подтвержденными кейсами и более четкими требованиями к продукту, а дальше переходят в быстрое прототипирование под сопровождением менторов и профильных экспертов с регулярными просмотрами прогресса.



Участники одного из стартапов, которые входят в 17Tech / Фото из соцсетей

Менторская команда, по описанию 17Tech, объединяет специалистов из научно-исследовательских институтов и технологических компаний, продуктовых лидеров, инженеров, оборонных практиков и экспертов по закупкам, а финалом становится Demo Day перед отборной аудиторией инвесторов, оборонных покупателей и военного руководства, чтобы команды выходили с полевой валидацией, данными тестов и прямыми контактами, способными превратить пилоты на внедрение и контракты.

"Вы значительно лучше": технологическое первенство Украины и риски для Европы

В комментарии 24 Канала соучредитель финского акселератора Антти Косунен фактически ставит Украину в позицию технологического лидера именно из-за боевого опыта. По словам Косунена, украинские команды сильнее не теоретически, а потому что работают рядом с войной и имеют то, чего больше нигде нет: практическое понимание современного поля боя.

Антти Косунен соучредитель 17Tech Вы значительно лучше. К сожалению, вы находитесь очень близко к войне. Вы – единственная страна в мире, которая по-настоящему понимает, что такое современная война.

В то же время, как отмечает собеседник, Финляндия имеет сильную школу в телекоме и масштабировании технологий – это "страна Nokia". Но ключевая мысль Косунена – без украинского опыта эти технологические компетенции не собираются в эффективные оборонные продукты, ведь они нуждаются в валидации реальностью, которую Украина проживает ежедневно.

Антти Косунен соучредитель 17Tech В Финляндии есть сильный опыт в телекоммуникациях – это условно "страна Nokia". Поэтому мы можем создавать технологии. Но мы не можем делать качественные вещи без украинских знаний.

По трансформации финского оборонного сектора Косунен говорит откровенно – по его словам, оборонная индустрия в стране пока не является большой. В то же время он описывает цель 17Tech шире, чем акселерация отдельных команд – соучредитель финского акселератора утверждает, что речь идет о формировании оборонного кластера и хаба знаний, который объединит украинское понимание современной войны с финской и европейской технологической экспертизой.

Косунен также сравнивает финские и украинские инструменты государственной поддержки и инновационные механики. По словам соучредителя 17Tech, Украина двигалась сверхбыстро, "потому что должна была", и именно поэтому появились решения, в основе которых – маркетплейс и геймификация. Речь идет о Brave1 Market, тот самый Amazon войны, и еБалы.

Антти Косунен соучредитель 17Tech Но если посмотреть на то, что делает Brave1 здесь – например, геймификация, система баллов и своеобразный вебмагазин по логике Amazon – это очень впечатляет.

Самый жесткий тезис Косунена – об угрозе Европе. Он подчеркивает, что выражает собственное мнение, а не общефинское. По его убеждению, Россия будет атаковать Европу, если поддержка Украины не станет существенно больше, а мир не будет приличным и не будет выглядеть как победа России.