Повномасштабна війна в Україні перетворила оборонні технології з перспективного напряму на питання виживання – як для України, так і для країн, що межують з Росією. Одна з них – Фінляндія.

На тлі такої зміни в Європі з’являються нові містки між країнами, які мають потужну інженерну школу та капітал, і Україною, яка накопичила унікальний досвід сучасної війни. Один із таких кейсів – співпраця фінського оборонного акселератора 17Tech з українським Defence Builder.

24 Канал поговорив зі співзасновником 17Tech Антті Косуненом про перевагу України в оборонних стартапах та готовність Європи до нападу Росії.

Що робить 17Tech у Фінляндії та що відомо про партнерство з Defence Builder?

За твердженнями 17Tech, їхня акселераційна модель для оборонних стартапів заточена під швидкість і перевірку гіпотез об реальність. У блозі акселератора мовиться про чотиримісячний трек, в якому стартапи мають пройти шлях від прототипу до рішення, що витримує вимоги оборонного середовища. Одним же з ключових елементів називається польова лабораторія в Україні (frontline field lab).

Партнерство фінського акселератору з українським Defence Builder було оголошене восени 2025 року – співпраця має стати "точкою входу" для українських портфельних стартапів у фінську та ширшу європейську екосистему, а також розширити можливості взаємодії із західними стейкхолдерами.

Колаборації між стартапами двох акселераторів можуть привести до запуску спільних підприємств, адаптації технологій до стандартів НАТО та збільшення експортного потенціалу проєктів,

– мовиться у публікації Defender Media.

Європейське галузеве видання EDR Magazine, висвітлюючи цю ж новину, акцентувало на взаємній "валідації потреб". Мовиться про те, що Defence Builder допомагає стартапам краще розуміти виклики з українського боку, а 17Tech - очікування та реальні потреби фінських військ та НАТО, членом якого вже є країна.

У 17Tech наголошують, що це не стартап-буткемп, а кузня продуктів для технологій, які рятують життя й мають працювати без права на помилку. Вони пояснюють, що традиційні програми підтримки не підходять обороні через повільні темпи, надто абстрактні фідбек-цикли та набагато вищі ставки, тому акселератор будується навколо ранньої валідації з кінцевими користувачами — військовими, операторами на передовій і оборонними управлінцями.

Ключова відмінність програми – два польові компоненти в Україні.

На старті – занурення для перевірки реальної проблеми та навчання "органічній" розробці продукту з реальними користувачами, а на фіналі – тестування найперспективніших рішень в операційних умовах із реальними наслідками,

– пише у блозі акселератора співзасновник Антті Косунен.

Стартапи починають із прямої роботи з військовими та фронтовими експертами (спостереження, інтерв’ю, сценарний аналіз), повертаються з підтвердженими кейсами й чіткішими вимогами до продукту, а далі переходять у швидке прототипування під супроводом менторів і профільних експертів із регулярними переглядами прогресу.



Учасники одного зі стартапів, які входять до 17Tech / Фото з соцмереж

Менторська команда, за описом 17Tech, поєднує фахівців із науково-дослідних інституцій і технологічних компаній, продуктових лідерів, інженерів, оборонних практиків та експертів із закупівель, а фіналом стає Demo Day перед добірною аудиторією інвесторів, оборонних покупців та військового керівництва, щоб команди виходили з польовою валідацією, даними тестів і прямими контактами, здатними перетворити пілоти на впровадження й контракти.

"Ви значно кращі": технологічна першість України та ризики для Європи

У коментарі 24 Каналу співзасновник фінського акселератора Антті Косунен фактично ставить Україну в позицію технологічного лідера саме через бойовий досвід. За словами Косунена, українські команди сильніші не теоретично, а тому що працюють поряд із війною і мають те, чого більше ніде немає: практичне розуміння сучасного поля бою.

Антті Косунен співзасновник 17Tech Ви значно кращі. На жаль, ви перебуваєте дуже близько до війни. Ви – єдина країна у світі, яка по-справжньому розуміє, що таке сучасна війна.

Водночас, як наголошує співрозмовник, Фінляндія має сильну школу в телекомі й масштабуванні технологій – це "країна Nokia". Але ключова думка Косунена – без українського досвіду ці технологічні компетенції не збираються в ефективні оборонні продукти, адже вони потребують валідації реальністю, яку Україна проживає щодня.

Антті Косунен співзасновник 17Tech У Фінляндії є сильний досвід у телекомунікаціях – це умовно "країна Nokia". Тому ми можемо створювати технології. Але ми не можемо робити якісні речі без українських знань.

Щодо трансформації фінського оборонного сектору Косунен говорить відверто – за його словами, оборонна індустрія в країні поки що не є великою. Водночас він описує мету 17Tech ширше, ніж акселерація окремих команд – співзасновник фінського акселератора стверджує, що йдеться про формування оборонного кластера та хабу знань, який поєднає українське розуміння сучасної війни з фінською та європейською технологічною експертизою.

Косунен також порівнює фінські та українські інструменти державної підтримки та інноваційні механіки. За словами співзасновника 17Tech, Україна рухалася надшвидко, "тому що мусила", і саме через це зʼявилися рішення, в основі яких – маркетплейс і гейміфікація. Мовиться про Brave1 Market, той самий Amazon війни, та єБали.

Антті Косунен співзасновник 17Tech Але якщо подивитися на те, що робить Brave1 тут – наприклад, гейміфікація, система балів і своєрідний вебмагазин за логікою Amazon – це дуже вражає.

Найжорсткіша теза Косунена – про загрозу Європі. Він підкреслює, що висловлює власну думку, а не загальнофінську. На його переконання, Росія атакуватиме Європу, якщо підтримка України не стане істотно більшою, а мир не буде пристойним і не виглядатиме як перемога Росії.