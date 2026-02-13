О том, что происходит в Мюнхене, и какие главные заявления чиновников, читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Есть договоренности о гарантиях безопасности от США и ЕС: эксклюзивные детали из кулуаров "Рамштайна"
Что сейчас происходит на Мюнхенской конференции?
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Мюнхен для участия в конференции. Прездиент также анонсировал новые шаги к совместной безопасности Украины и Европы. В плане – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также уже прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Прибытие Рютте: смотрите видео В открытии Украинского дома на полях конференции приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига и его немецкий коллега Иоганн Вадефуль. По словам главы МИД, это событие демонстрирует, что Украина является приоритетом на нынешней конференции. Мы живем в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время строить внутреннюю силу. И это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности, Известно, что лозунг Украинского дома в этом году – "Под уничтожением". Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий и приближения справедливого мира. Он напомнил, что в этом году исполняется 15 лет от установления стратегического партнерства между странами и 35 лет дипломатических отношений. Российская агрессия продолжается. Ваша роль важна, чтобы остановить эту войну. Мы рассчитываем на сотрудничество, чтобы ускорить мирные усилия и приблизить справедливый, всеобъемлющий мир, Андрей Сибига в Мюнхене: смотрите видео Владимир Зеленский примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и возглавит украинскую делегацию. В заявлении также отмечается, что от имени Украины Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста. Вольфганг Ишингер заявил, что трансатлантические отношения были основой конференции с момента ее основания в 1963 году. По его словам, сейчас они переживают "серьезный кризис доверия и надежности". Поэтому особенно приветствуется, что американская сторона имеет такой большой интерес к Мюнхену, Канцлер Германии Фридрих Мерц выступит около 13:45, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон запланировал свое выступление на 19:00. По словам Politico, Париж и Берлин в течение всей недели публично конфликтовали. Впрочем, будут ли они придерживаться общей позиции на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), пока не слишком понятно.
Зеленский прибыл в Мюнхен
– написал глава государства.
Марк Рютте прибыл на конференцию
В Мюнхене состоялось открытие Украинского дома
– добавил Сибига.
Сибига прибыл на встречу с представителями Китая
– подытожил глава МИД.
Участие Зеленского официально подтвердили
Какие темы будут в центре внимания?
– подытожил он.
Мерц и Макрон выступят на конференции
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Мюнхен для участия в конференции. Прездиент также анонсировал новые шаги к совместной безопасности Украины и Европы.
В плане – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также уже прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Прибытие Рютте: смотрите видео
В открытии Украинского дома на полях конференции приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига и его немецкий коллега Иоганн Вадефуль.
По словам главы МИД, это событие демонстрирует, что Украина является приоритетом на нынешней конференции.
Мы живем в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время строить внутреннюю силу. И это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности,
Известно, что лозунг Украинского дома в этом году – "Под уничтожением".
Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий и приближения справедливого мира.
Он напомнил, что в этом году исполняется 15 лет от установления стратегического партнерства между странами и 35 лет дипломатических отношений.
Российская агрессия продолжается. Ваша роль важна, чтобы остановить эту войну. Мы рассчитываем на сотрудничество, чтобы ускорить мирные усилия и приблизить справедливый, всеобъемлющий мир,
Андрей Сибига в Мюнхене: смотрите видео
Владимир Зеленский примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и возглавит украинскую делегацию.
В заявлении также отмечается, что от имени Украины Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста.
Вольфганг Ишингер заявил, что трансатлантические отношения были основой конференции с момента ее основания в 1963 году. По его словам, сейчас они переживают "серьезный кризис доверия и надежности".
Поэтому особенно приветствуется, что американская сторона имеет такой большой интерес к Мюнхену,
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступит около 13:45, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон запланировал свое выступление на 19:00.
По словам Politico, Париж и Берлин в течение всей недели публично конфликтовали. Впрочем, будут ли они придерживаться общей позиции на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), пока не слишком понятно.