О том, что происходит в Мюнхене, и какие главные заявления чиновников, читайте в материале 24 Канала.

Что сейчас происходит на Мюнхенской конференции?

12:07, 13 февраля

Зеленский прибыл в Мюнхен

Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Мюнхен для участия в конференции. Прездиент также анонсировал новые шаги к совместной безопасности Украины и Европы.

В плане – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами,
– написал глава государства.

11:55, 13 февраля

Марк Рютте прибыл на конференцию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также уже прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

11:48, 13 февраля

В Мюнхене состоялось открытие Украинского дома

В открытии Украинского дома на полях конференции приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига и его немецкий коллега Иоганн Вадефуль.

По словам главы МИД, это событие демонстрирует, что Украина является приоритетом на нынешней конференции.

Мы живем в новую эру. Аутсорсинг безопасности для Европы закончился. Пришло время строить внутреннюю силу. И это возможно только с Украиной как неотъемлемой частью новой европейской архитектуры безопасности,
– добавил Сибига.

Известно, что лозунг Украинского дома в этом году – "Под уничтожением".

11:41, 13 февраля

Сибига прибыл на встречу с представителями Китая

Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с Пекином для ускорения мирных усилий и приближения справедливого мира.

Он напомнил, что в этом году исполняется 15 лет от установления стратегического партнерства между странами и 35 лет дипломатических отношений.

Российская агрессия продолжается. Ваша роль важна, чтобы остановить эту войну. Мы рассчитываем на сотрудничество, чтобы ускорить мирные усилия и приблизить справедливый, всеобъемлющий мир,
– подытожил глава МИД.

11:40, 13 февраля

Участие Зеленского официально подтвердили

Владимир Зеленский примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и возглавит украинскую делегацию.

В заявлении также отмечается, что от имени Украины Зеленский примет премию Эвальда фон Кляйста.

11:36, 13 февраля

Какие темы будут в центре внимания?

Вольфганг Ишингер заявил, что трансатлантические отношения были основой конференции с момента ее основания в 1963 году. По его словам, сейчас они переживают "серьезный кризис доверия и надежности".

Поэтому особенно приветствуется, что американская сторона имеет такой большой интерес к Мюнхену,
– подытожил он.

11:32, 13 февраля

Мерц и Макрон выступят на конференции

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступит около 13:45, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон запланировал свое выступление на 19:00.

По словам Politico, Париж и Берлин в течение всей недели публично конфликтовали. Впрочем, будут ли они придерживаться общей позиции на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), пока не слишком понятно.