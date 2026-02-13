Про те, що відбувається в Мюнхені, та які головні заяви високопосадовців, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що зараз відбувається на Мюнхенській конференції?
Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Мюнхена для участі в конференції. Прездиент також анонсував нові кроки до спільної безпеки України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також вже прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Прибуття Рютте: дивіться відео У відкритті Українського дому на полях конференції взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та його німецький колега Йоган Вадефуль. За словами глави МЗС, ця подія демонструє, що Україна є пріоритетом на цьогорічній конференції. Ми живемо в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час будувати внутрішню силу. І це можливо лише з Україною як невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки, Відомо, що гасло Українського дому цього року – "Під знищенням". Міністр закордонних справ України заявив, що Україна розраховує на співпрацю з Пекіном задля прискорення мирних зусиль і наближення справедливого миру. Він нагадав, що цього року виповнюється 15 років від встановлення стратегічного партнерства між країнами та 35 років дипломатичних відносин. Російська агресія триває. Ваша роль важлива, щоб зупинити цю війну. Ми розраховуємо на співпрацю, щоб прискорити мирні зусилля і наблизити справедливий, всеосяжний мир, Андрій Сибіга в Мюнхені: дивіться відео Володимир Зеленський візьме участь у 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) та очолить українську делегацію. У заяві також зазначається, що від імені України Зеленський прийме премію Евальда фон Кляйста. Вольфганг Ішингер заявив, що трансатлантичні відносини були основою конференції з моменту її заснування у 1963 році. За його словами, нині вони переживають "серйозну кризу довіри та надійності". Тому особливо вітається, що американська сторона має такий великий інтерес до Мюнхена, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступить близько 13:45, тоді як президент Франції Еммануель Макрон запланував свій виступ на 19:00. За словами Politico, Париж і Берлін протягом усього тижня публічно конфліктували. Втім, чи будуть вони дотримуватися спільної позиції на Мюнхенській безпековій конференції (MSC), поки не надто зрозуміло.
