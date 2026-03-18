Про це повідомив журналіст Financial Times Кристофер Міллер. Медійник пригадав, що про це йшлося в інтерв'ю з президентом у лютому.

Чи правда, що Трамп міг отримати iPad, де можна бачити фронт в Україні?

Кристофер Міллер написав, що Володимир Зеленський хотів показати Дональду Трампу свій iPad із даними про бойові дії в режимі реального часу. Це мало статися в лютому в Мюнхені під час безпекової конференції, але Трамп не приїхав. Тож інформації не отримав.

Чесно кажучи, я хотів показати це Трампу у Мюнхені. Тому що на моєму iPad я можу одразу побачити, які атаки відбуваються – дрони, ракети тощо, – що ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент. Скільки російських солдатів коштує загарбникам один кілометр окупованої землі,

– процитував журналіст Зеленського.

Що за планшет, де показують ситуацію на полі бою?

Володимир Зеленський розповів про нього, звертаючись до парламенту Великої Британії 18 березня.

У мене є доказ того, що еволюція безпеки може бути швидкою і дешевшою, ніж старі оборонні системи. Це iPad із програмним забезпеченням, яке дає нам змогу контролювати нашу безпеку в режимі реального часу. Це правда. У нас є ці айпади. У мене є один, у мого прем'єр-міністра також, у нашого міністра оборони та в наших найвищих військових командувачів – у них вони є. Він дає нам змогу бачити лінію фронту в Україні і навіть кожного вбитого ворога – з відеодоказами,

– сказав президент.

Зеленський демонструє планшет: дивіться відео

Він підкреслив, що зараз 90 відсотків втрат Росії на фронті – результат роботи дронів. Також на iPad можна бачити авіаудари, битви на морі, далекобійні удари по Росії.

"Це дає нам контроль у режимі реального часу над безпекою людей, нашої інфраструктури та енергетичного сектору. І я вірю, що еволюція безпеки дасть можливість кожному лідеру, кожному міністру оборони і навіть пересічним громадянам мати такі інструменти, а разом із ними – високий рівень захисту життя", – наголосив гарант.

Цікаво, що Зеленський подарував такий планшет королю Великої Британії Чарльзу III.