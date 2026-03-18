Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. Медийщик вспомнил, что об этом шла речь в интервью с президентом в феврале.

Правда ли, что Трамп мог получить iPad, где можно видеть фронт в Украине?

Кристофер Миллер написал, что Владимир Зеленский хотел показать Дональду Трампу свой iPad с данными о боевых действиях в режиме реального времени. Это должно было произойти в феврале в Мюнхене во время конференции по безопасности, но Трамп не приехал. Поэтому информации не получил.

Честно говоря, я хотел показать это Трампу в Мюнхене. Потому что на моем iPad я могу сразу увидеть, какие атаки происходят – дроны, ракеты и так далее, – что мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российских солдат стоит захватчикам один километр оккупированной земли,

– процитировал журналист Зеленского.

Что за планшет, где показывают ситуацию на поле боя?

Владимир Зеленский рассказал о нем, обращаясь к парламенту Великобритании 18 марта.

У меня есть доказательство того, что эволюция безопасности может быть быстрой и дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени. Это правда. У нас есть эти айпады. У меня есть один, у моего премьер-министра также, у нашего министра обороны и у наших высших военных командующих – у них они есть. Он дает нам возможность видеть линию фронта в Украине и даже каждого убитого врага – с видеодоказательствами,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас 90 процентов потерь России на фронте – результат работы дронов. Также на iPad можно видеть авиаудары, битвы на море, дальнобойные удары по России.

"Это дает нам контроль в режиме реального времени над безопасностью людей, нашей инфраструктуры и энергетического сектора. И я верю, что эволюция безопасности даст возможность каждому лидеру, каждому министру обороны и даже рядовым гражданам иметь такие инструменты, а вместе с ними – высокий уровень защиты жизни", – подчеркнул гарант.

Интересно, что Зеленский подарил такой планшет королю Великобритании Чарльзу III.