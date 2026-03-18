Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Важливо, що Сили оборони активно знищують російську техніку в ближньому тилу окупантів.

Дивіться також Знищили понад 1,7 тисячі окупантів та багато зброї: колосальні втрати Росії на 18 березня

Де наступали і де просунулися росіяни на 18 березня?

Росіяни продовжили наступ, але не досягли прогресу на півночі Сумщини, півночі Харківщини, на Куп'янському, Боровському напрямках, у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, на Добропільському, Покровському, Новопавлівському напрямках.

Утім, російські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 березня, на яких видно, як українські війська завдають удару по російській піхоті та мотоциклісту в південній частині Залізничного (на захід від Гуляйполя), свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в цьому районі,

– пишуть ISW.

17 березня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на південний захід від Херсона поблизу острова Білогрудий, але не просувалися вперед.

На напрямку Великого Бурлука не було боїв 17 березня.

Карти ISW за 17 березня 2026 – на ранок 18 березня

Які просування ЗСУ є на 18 березня?

Українські війська просунулися на Слов'янському й Олександрівському напрямках, також на заході Запорізької області:

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив 17 березня про відсутність російської присутності в Лимані, що свідчить про те, що українські сили, ймовірно, очистили раніше оскаржувані частини Лимана раніше.

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Новоіванівки (на південний схід від Олександрівки).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 березня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Новоданилівки (на південь від Оріхова).

Що ще зауважили в ISW?

Російське пропагандистське агентство ТАСС виклало сюжет, в якому йдеться, що окупанти в Покровську два місяці маскувалися під місцевих жителів, проводячи розвідку в ближньому тилу України. Таким чином росіяни визнали, що скоїли віроломство. Про це розповів герой Росії унтерофіцер (сержант) Владислав Івікеєв. Причетні російський 506 мотострілецький полк (27 мотострілецька дивізія, Центральний військовий округ).

А речник 3 армійського корпусу України Олександр Бородін повідомив, що росіяни дуже активно користувалися FPV на Лиманському напрямку. Принаймні українські бійці щотижня збивали понад 1500 російських безпілотників.