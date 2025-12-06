Там виникли пожежі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Які наслідки атаки на Львівщину?
За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу Львівської області 6 грудня виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури.
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Львівщину / Фото ДСНС
Також у селі Сілець Шептицького району через падіння уламків виникла пожежа та пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.
На місцях виникнення пожеж працюють підрозділи Головного управління ДСНС України у Львівській області. До ліквідації залучено 115 рятувальників та 27 одиниць спеціальної техніки.
Які наслідки атаки на Україну?
6 грудня Росія випустила на Україну 704 засоби повітряного ураження – 51 ракету та 653 ударні безпілотники. Влучання ворожих цілей зафіксували на 29 локаціях.
У Дніпровському районі постраждали троє людей: чоловіки 37 та 65 років і жінка 75 років. Зруйнований приватний будинок, ще майже десяток – потрощені. Зачепило й два гаражі.
Окрім цього, росіяни поцілили в залізничну інфраструктуру у Фастові на Київщині. Будівля вузлової станції повністю зруйнована. У зв'язку з цим змінено рух низки поїздів.