Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и главу Новгород-Северской РГА Александра Селиверстова.

Какие последствия удара по Черниговщине?

Вечером 6 декабря Новгород-Северский на Черниговщине атаковали четыре ударных БпЛА типа "Герань-2". Как сообщили правоохранители, последствия обстрела зафиксировали в центральной части города.

После попаданий вспыхнуло здание райотдела полиции, а взрывной волной изуродовано медицинский колледж. Также повреждены по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль.

По данным Новгород-Северской РВА, в результате атаки погиб мужчина 50 лет в своем доме.

Пожар после атаки "Шахедов" на Черниговщину / Фото Новгород-Северского РОА

Правоохранители открыли уголовные производства по факту военного преступления.

