Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал.
Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?
За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається.
Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,
– запевнив Зайченко.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі зараз?
В Укренерго зазначають, що в ніч на 6 грудня росіяни атакували багато критичних енергооб'єктів. Уражено підстанції, об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії.
Ворожі удари значно ускладнили ситуацію з електропостачанням, адже Росія обстріляла одразу кілька областей, зокрема Київську, Львівську, Чернігівську, Одеську, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську та Харківську.
Зайченко наголосив, що наразі найважче містам у прифронтових та прикордонних з Росією областях – там ворог атакує частіше та набагато сильніше.