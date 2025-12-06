Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал.

Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?

За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається.

Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,

– запевнив Зайченко.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі зараз?