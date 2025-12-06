Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет 24 Канал.
Смотрите также Очень жесткие: известны графики отключений в Киеве и области на 7 декабря
Повлияют ли сильные морозы на графики отключений света?
По словам Зайченко, усиление морозов действительно ведет к росту потребления электроэнергии, однако величина нагрузки, которая учтена в график почасовых отключений, уже предусматривает такие пиковые нагрузки. Поэтому серьезных изменений в планах отключений не предвидится.
С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне,
– заверил Зайченко.
Что известно о ситуации в энергосистеме сейчас?
В Укрэнерго отмечают, что в ночь на 6 декабря россияне атаковали много критических энергообъектов. Поражены подстанции, объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии.
Вражеские удары значительно усложнили ситуацию с электроснабжением, ведь Россия обстреляла сразу несколько областей, в частности Киевскую, Львовскую, Черниговскую, Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Харьковскую.
Зайченко отметил, что сейчас тяжелее всего городам в прифронтовых и приграничных с Россией областях – там враг атакует чаще и гораздо сильнее.