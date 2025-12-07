О 01:22 повітряна тривога поширилися на різні області. Ракетна загроза нависла над усією Україною, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку "Кинджалами" на Україну?

Окупанти підняли у небо носій гіперзвукових ракет "Кинджал". Йдеться про літак МіГ-31К.

Спершу монітори попередили, що ворог здійснив пуски "Кинджалів". У Повітряних силах підтвердили, що швидкісна ціль зі сходу рухається у напрямку Сумщини.

О 01:27 військові уточнили, що ракета прямує на Кременчук і закликали містян перейти в укриття.

Монітори пишуть, що на місто летять два "Кинджали".

Ще цілі на Полтавщині курсом на Кременчук,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил о 01:29.

О 01:30 для низки областей додалася загроза балістики з Воронезької та Курської областей.

Монітори зазначають, що на Кременчук летять і "Кинджали", і балістика.