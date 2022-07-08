Заповнити заявку можна за посиланням. Підготували її у Національному інформаційному бюро.

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Як заповнити заявку

У гугл-формі можна вказати інформацію про того, кого шукаєте. Зокрема, професію, особливі прикмети та місце зникнення. Крім того, можна написати припущення, де окупанти утримують людину. У бюро зазначають, якщо відповідь на питання невідома, його слід пропустити.

За наявності фото/відео розшукуваної людини, треба скористатися чат-ботами, куди можна додати матеріали.

Результати пошуку надходять через зворотний зв’язок за номером телефону.

Номер гарячої лінії — 1648.

Скільки людей викрали окупанти

На початку червня у центрі прав людини "ZMINA" повідомляли, що росіяни на окупованих територіях викрали понад 200 активістів та чиновників. Однак насправді цифри може бути більшою, оскільки про всіх зниклих цивільних немає інформації.

Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення в Херсонської області окупанти викрали 457 осіб – стільки фактів зафіксували правоохоронці.

Також відомо про 393 випадки викрадення людей на Запоріжжі. З них звільнено 230 осіб, ще 163 продовжують перебувати в полоні.

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