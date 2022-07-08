Заповнити заявку можна за посиланням. Підготували її у Національному інформаційному бюро.

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Як заповнити заявку

У гугл-формі можна вказати інформацію про того, кого шукаєте. Зокрема, професію, особливі прикмети та місце зникнення. Крім того, можна написати припущення, де окупанти утримують людину. У бюро зазначають, якщо відповідь на питання невідома, його слід пропустити.

За наявності фото/відео розшукуваної людини, треба скористатися чат-ботами, куди можна додати матеріали.

Результати пошуку надходять через зворотний зв’язок за номером телефону.

Номер гарячої лінії — 1648.

Скільки людей викрали окупанти

  • На початку червня у центрі прав людини "ZMINA" повідомляли, що росіяни на окупованих територіях викрали понад 200 активістів та чиновників. Однак насправді цифри може бути більшою, оскільки про всіх зниклих цивільних немає інформації.
  • Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення в Херсонської області окупанти викрали 457 осіб – стільки фактів зафіксували правоохоронці.
  • Також відомо про 393 випадки викрадення людей на Запоріжжі. З них звільнено 230 осіб, ще 163 продовжують перебувати в полоні.

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