Заполнить заявку можно по ссылке. Подготовили ее в Национальном информационном бюро.

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Как заполнить заявку

В гугл-форме можно указать информацию о том, кого ищете. В частности, профессию, особые приметы и место исчезновения. Кроме того, можно написать предположение, где оккупанты содержат человека. В бюро отмечают, что если ответ на вопрос неизвестен, его следует пропустить.

При наличии фото/видео разыскиваемого человека нужно воспользоваться чат-ботами, куда можно добавить материалы.

Результаты поиска поступают через обратную связь по телефону.

Номер горячей линии – 1648.

Сколько человек похитили оккупанты

В начале июня в центре прав человека ZMINA сообщали, что россияне на оккупированных территориях похитили более 200 активистов и чиновников. Однако на самом деле цифры могут быть больше, поскольку обо всех пропавших гражданских нет информации.

Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области оккупанты похитили 457 человек – столько фактов зафиксировали правоохранители.

Также известно о 393 случаях похищения людей в Запорожье. Из них освобождены 230 человек, еще 163 продолжают находиться в плену.

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