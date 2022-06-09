Про це 24 каналу розповіла правозахисниця та дослідниця Центру прав людини "ZMINA" Наталія Добрянська. Вона також додала, щодо притягнення російських окупантів до відповідальності за вивезення українців, то для цього є різні можливості.

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За словами правозахисниці, то в української держави є кілька важелів впливу в поверненні українців та покарання злочинців. По-перше – це обов’язок України притягувати до кримінальної відповідальності таких викрадачів і робота з цього питання виконується.

Сім’ї, що постраждали, або їх родину примусово вивезли – звертаються до правоохоронних органів із відповідним запитом, пояснює Наталія Добрянська.

З цим є певні проблеми, адже поки українці самі знаходяться в окупації, то у них присутній страх говорити про це публічно,

– зазначає експертка.

Скільки проукраїнських діячів викрала Росія

"За нашими даними, понад 200 людей є викраденими російськими окупантами. Це облік тих людей, які займались громадською діяльністю – волонтери, активісти та місцеві чиновники", – говорить Добрянська.

За словами діячки, цих людей викрали у період від 24 лютого і майже половина з цієї цифри, станом на зараз звільнені.

Станом на зараз – 110 осіб досі вважаються зниклими.

Щодо класифікації діяльності чи професії українців, яких викрадають окупанти, то це:

проукраїнські діячі;

представники місцевого самоврядування;

вчителі української мови та історії України.

Окупанти викрадають чоловіків в Україні і вимагають викуп

У СБУ навели кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації Росії" у Мелітополі Запорізької області:

"Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого".

"Скрутили, завантажили у багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, що вони з поліції".

"Я телефоную з Токмака. У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя до 58-ї армії або 58-ї армії забрала. Як мені бути?".

На усі ці питання приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються. А вже по приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги. Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тисяч доларів.

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