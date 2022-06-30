Про це розповіла міністерка реінтеграції Ірина Верещук в етері загальнонаціонального марафону. Україна співпрацює з Червоним Хрестом у питанні щодо повернення тіл загиблих.

Зауважте Був у полоні 3 місяці: мер Голої Пристані повернувся додому

Як відбувається повернення тіл загиблих

Ірина Верещук пояснила, що питанням повернення тіл загиблих військових та цивільних займається Міністерство реінтеграції та зокрема уповноважений з питань зниклих безвісти. Робота відбувається завдяки Червоному Хресту, з яким підписані відповідні угоди.

Міністерка зазначила, що процес обміну є складним, оскільки Росія попри часом бажання повернути Україні тіла не може надати ті тіла, які просить Україна.

Це складник та клопіткий процес, але вже понад 300 тіл ми змогли повернути. Я сподіваюся, найближчим часом знову будуть чергові обміни, і ми будемо повертати тіла родичам, які дуже цього чекають,

– пояснила Верещук.

Міністерка зазначила, що кількість тіл загиблих, які перебувають в Росії – невідома. Причиною того зокрема є статус безвісти зниклого. Верещук зазначила, що часто буває так, що людину вважають загиблою, вона має статус зниклого безвісти, але потім з'ясовується, що вона у полоні.

Україна повернула 95 захисників "Азовсталі"

29 червня відбувся один із наймасштабніших обмінів полоненими між Україною та Росією. У межах цього обміну Україна повернула 144 людей, з яких 95 – захисники Маріуполя. До України повернулися:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Більшість з повернених тяжкопоранені. Робота над поверненнями інших захисників триває.

Варто переглянути – як зустрічали визволених з полону українців: дивіться відео