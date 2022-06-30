Об этом рассказала министерша реинтеграции Ирина Верещук в эфире общенационального марафона. Украина сотрудничает с Красным Крестом по вопросу возвращения тел погибших.

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Как происходит возврат тел погибших

Ирина Верещук пояснила, что вопросом возвращения тел погибших военных и гражданских занимается Министерство реинтеграции и, в частности, уполномоченный по вопросам пропавших без вести. Работа проходит благодаря Красному Кресту, с которым подписаны соответствующие соглашения.

Министр отметила, что процесс обмена сложный, поскольку Россия несмотря на время желания вернуть Украине тела не может предоставить те тела, которые просит Украина.

Это составляющая и хлопотный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть. Я надеюсь, в ближайшее время снова будут очередные обмены, и мы будем возвращать тела родственникам, которые очень этого ждут.

– объяснила Верещук.

Министр отметила, что количество тел погибших, которые находятся в России - неизвестно. Причиной тому, в частности, является статус пропавшего без вести. Верещук отметила, что часто бывает так, что человека считают погибшим, он имеет статус пропавшего без вести, но потом выясняется, что он в плену.

Украина вернула 95 защитников "Азовстали"

29 июня состоялся один из самых масштабных обменов пленными между Украиной и Россией. В рамках этого обмена Украина вернула 144 человека, из которых 95 – защитники Мариуполя. В Украину вернулись:

59 бойцов Национальной гвардии;

30 – Военно-морских сил;

28 – Вооруженных Сил Украины;

17 – Государственной пограничной службы;

9 – Территориальной обороны;

1 – Национальная полиция.

Большинство из возвращенных тяжелоранены. Работа над возвращениями других защитников продолжается.

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