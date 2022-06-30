Об этом рассказала министерша реинтеграции Ирина Верещук в эфире общенационального марафона. Украина сотрудничает с Красным Крестом по вопросу возвращения тел погибших.
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Как происходит возврат тел погибших
Ирина Верещук пояснила, что вопросом возвращения тел погибших военных и гражданских занимается Министерство реинтеграции и, в частности, уполномоченный по вопросам пропавших без вести. Работа проходит благодаря Красному Кресту, с которым подписаны соответствующие соглашения.
Министр отметила, что процесс обмена сложный, поскольку Россия несмотря на время желания вернуть Украине тела не может предоставить те тела, которые просит Украина.
Это составляющая и хлопотный процесс, но уже более 300 тел мы смогли вернуть. Я надеюсь, в ближайшее время снова будут очередные обмены, и мы будем возвращать тела родственникам, которые очень этого ждут.
– объяснила Верещук.
Министр отметила, что количество тел погибших, которые находятся в России - неизвестно. Причиной тому, в частности, является статус пропавшего без вести. Верещук отметила, что часто бывает так, что человека считают погибшим, он имеет статус пропавшего без вести, но потом выясняется, что он в плену.
Украина вернула 95 защитников "Азовстали"
29 июня состоялся один из самых масштабных обменов пленными между Украиной и Россией. В рамках этого обмена Украина вернула 144 человека, из которых 95 – защитники Мариуполя. В Украину вернулись:
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных Сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальная полиция.
Большинство из возвращенных тяжелоранены. Работа над возвращениями других защитников продолжается.