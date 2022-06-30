Бабича звільнили у рамках обміну. Про це розповів радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Чиновник наголосив, що це особлива подія, тому що мер Голої Пристані – взірець незламності херсонців.

Що відомо про викрадення Бабича

Російські військові 28 березня викрали мера Голої Пристані. Щоб взяти його в заручники, вони погрожували Бабичем вогнепальною зброєю. Згодом у міськраді повідомили, що місцеперебування мера залишається невідомим. Крім Бабича, загарбники тоді викрали ще сімох містян.

За цим фактом в Офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу.

Ще 3 мери – у полоні

Окупанти продовжують тиснути та погрожувати місцевим чиновникам на тимчасово захоплених територіях. Вони викрадають мерів, щоб примусити їх до колабораціонізму. Оскільки ті на "співпрацю" не йдуть, росіяни тримають їх у заручниках. Зокрема, зараз у полоні перебувають:

мер Дніпрорудного Євген Матвєєв;

мер Херсона Ігор Колихаєв;

голова Вільхівської сільської ради Олександр Шмиголь;

Зверніть увагу! Українські військові просуваються у Херсонській області. Окупанти лютують та намагаються атакувати наші підрозділи. Зокрема, на щойно звільнених нашими територіях.

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