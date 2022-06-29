Загалом за час війни окупанти викрали 55 посадовців, з яких 30 – мери. На щастя, вже вдалося звільнити 26 мерів та 23 місцевих посадовців. Про це повідомили 28 червня.

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Чотири мери досі в полоні

Російські окупанти надалі тиснуть на представників місцевого самоврядування. Вони погрожують їм та їхнім сім'ям, викрадають мерів та інших керівників місцевої влади. Мера загарбників проста – примусити до співпраці.

На жаль, сьогодні у російському полоні залишаються 4 мери та інші представники місцевого самоврядування,

– пише Асоціація.

Станом на 28 червня в російському полоні перебувають:

мер Дніпрорудного Євген Матвєєв;

мер Херсона Ігор Колихаєв;

голова Вільхівської сільської ради Олександр Шмиголь;

мер Голої Пристані Олександр Бабич.



Хто з мерів досі перебуває в полоні / Фото Асоціації міст України

АМУ робить все можливе для того, щоб очільників міст та сіл звільнили. Асоціація закликає міжнародних партнерів долучитися до цього процесу.

"АМУ неодноразово заявляла, що викрадення керівників та представників місцевої влади – це злочин російського агресора проти цивільного населення України!" – мовиться в повідомленні.

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