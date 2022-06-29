Всего за время войны кафиры похитили 55 чиновников, из которых 30 – мэры. К счастью, уже удалось уволить 26 мэров и 23 местных чиновника. Об этом сообщили 28 июня.

Российские военные похитили мэра Херсона Колихаева

Четыре мэра до сих пор в плену

Российские кафиры в дальнейшем давят на представителей местного самоуправления. Они угрожают им и их семьям, похищают мэров и других руководителей местных властей. Мэра захватчиков проста – принудить к сотрудничеству.

К сожалению, сегодня в российском плену остаются 4 мэра и другие представители местного самоуправления,

– пишет Ассоциация.

По состоянию на 28 июня в российском плену находятся:

мэр Днепрорудного Евгений Матвеев;

мэр Херсона Игорь Колыхаев;

председатель Ольховского сельского совета Александр Шмиголь;

мэр Голой Пристани Александр Бабич.



Кто из мэров до сих пор находится в плену / Фото Ассоциации городов Украины

АГУ делает все возможное для того, чтобы руководителей городов и сел уволили. Ассоциация призывает международных партнеров присоединиться к этому процессу.

"АМУ неоднократно заявляла, что похищение руководителей и представителей местных властей – это преступление российского агрессора против гражданского населения Украины!" – говорится в сообщении.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 29 июня: видео