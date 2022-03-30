Одним із викрадених є Голопристанський міський голова Олександр Бабич. Крім цього, повідомляється про сімох чоловіків.
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Імена українців, які перебувають у полоні
Загалом на території громади викрали вісім людей. Серед них:
- Голопристанський міський голова Олександр Бабич,
- староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк,
- громадянин Короп,
- громадянин Дворний,
- громадянин Кононов,
- громадянин Чоботар,
- громадянин Торопов,
- громадянин Пащенко.
Сергій Пащенко – останній, хто зник, на території Старої Збур'ївки,
– йдеться у повідомленні міської ради.
Ситуація щодо міського голови залишається незмінною, його місцеперебування невідомо, кажуть у міськраді. Водночас російських військових на території Голої Пристані зараз не видно.
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