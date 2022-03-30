Про це агенції "Інтерфакс-Україна" повідомив народний депутат, який входив до лав "ОПЗЖ" Володимир Кальцев.

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Що відомо про викрадення

Повідомляється, що з перших днів окупації мер публічно заявляв, що "Приморськ – це Україна". Крім того, він брав участь у мітингах проти вторгнення окупантів та підтримував містян. Через відмову у співпраці, загарбники вирішили перейти до терористичних актів.

Російські військові розшукували мера, а коли не змогли знайти, взяли в полон його літнього батька,

– розповів Володимир Кальцев.

Щоб врятувати його, Олександр Кошелевич вирішив здатися в обмін на волю батька.

Нагадаємо, що викрадення очільників міста – не поодинока тактика ворога. Лише впродовж цього тижня окупанти викрали міського голову Славутича Юрія Фомічіва та мера Голої Пристані Олександра Бабича. Ба більше, за словами Володимира Зеленського, декого з чиновників вже знайшли мертвими.

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