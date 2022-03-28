Президент не назвав імен, кого саме вбили російські окупанти. Також він не вказав кількість загиблих.

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Але, зі слів глави держави, мовиться не про одне вбивство.

Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві,

– сказав Зеленський.

Він додав, що деяких мерів російські загарбники замінили.

Кого з мерів викрали росіяни:

Євгеній Матвєєв – міський голова Дніпрорудного Запорізької області. Зник 13 березня 2022 року.

– міський голова Дніпрорудного Запорізької області. Зник 13 березня 2022 року. Олександр Шаповалов – міський голова Берислава на Херсонщині. Російські окупанти викрали його 19 березня.

– міський голова Берислава на Херсонщині. Російські окупанти викрали його 19 березня. Олександр Медведьов – міський голова Сновська і голова Сновської територіальної громади Чернігівської області. Його викрали 25 березня.

Зауважимо, що це лише список викрадених мерів (окрім повернених очільників Мелітополя та Славутича). Росіяни масово викрадають представників органів місцевого самоврядування: заступників міських голів, секретарів, голів громад та старост сіл. Станом на 25 березня зникло щонайменше 14 представників органів місцевої влади.

Також росіяни викрадають активістів та беруть у заручники звичайних цивільних мешканців.

Кого з органів місцевого самоврядування викрали росіяни станом на 25 березня: дивіться у відео