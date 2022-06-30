Інформація про звільнення з полону мера Голої Пристані не підтвердилася

Спростував своє попереднє повідомлення депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Окупанти викрали Олександра Бабича ще 28 березня.

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Хлань про це розповів журналістам зранку цього ж дня. Він наголосив, що це особлива подія, бо мер Голої Пристані – взірець незламності херсонців. Проте Бабич продовжує перебувати в неволі у російських загарбників.



Публікація Сергія Хланя про Бабича / Скриншот

Як викрали мера Голої Пристані

Коли окупанти до нього прийшли, одразу почали погрожувати вогнепальною зброєю. Ймовірно, це трапилося через те, що Бабич не погодився співпрацювати з місцевими колаборантами й гауляйтерами.

Також у цей день повезли в невідомому напрямку 7 цивільних із Голої Пристані. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Адже факт викрадення мера та мирних жителів є порушенням міжнародного права.

Важливо! Від початку вторгнення росіяни викрали 55 посадовців, з яких 30 – мери. Станом на 29 червня вдалося визволити 26 мерів та 23 місцевих посадовців.

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