Опроверг ранее распространявшиеся сообщения депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Оккупанты похитили Александра Бабича еще 28 марта.

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Хлань об этом рассказал журналистам утром в этот же день. Он подчеркнул, что это особое событие, потому что мэр Голой Пристани – образец несокрушимости херсонцев. Однако Бабич продолжает находиться в неволе у российских захватчиков.



Публикация Сергея Хланя о Бабиче / Скриншот

Как похитили мэра Голой Пристани

Когда оккупанты к нему пришли, сразу начали угрожать огнестрельным оружием. Вероятно, это произошло потому, что Бабич не согласился сотрудничать с местными коллаборантами и гауляйтерами.

Также в этот день увезли в неизвестном направлении 7 гражданских из Голой Пристани. Правоохранители открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ведь факт похищения мэра и мирных жителей является нарушением международного права.

Важно! С начала вторжения россияне похитили 55 чиновников, из которых 30 – мэры. По состоянию на 29 июня удалось освободить 26 мэров и 23 местных чиновников.

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