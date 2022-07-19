Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что прошла очередная операция по передаче тел погибших военных.
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В ведомстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Сколько Украина вернула тел погибших воинов
В Министерстве реинтеграции 12 июля сообщили, что в рамках очередного обмена удалось вернуть еще 30 тел погибших военнослужащих.
Сообщалось, что Украина уже получила более 400 тел военнослужащих в рамках обменов с россией, преимущественно погибших на "Азовстали". Большинство тел уже опознано.
Первые тела погибших защитников "Азовстали" Украина получила в начале июня. На линии фронта в Запорожской области 2 июня прошел обмен в количестве 160 на 160.
14 июня стало известно, что украинской стороне удалось вернуть тела еще 64 погибших защитников "Азовстали".
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28 июня в Министерстве реинтеграции сообщали об очередном обмене, в рамках которого удалось забрать 46 тел погибших защитников. Среди них 21 – защитники "Азовстали", 11 – защитники Мариуполя, 14 – бойцы из поселка городского типа Старый Крым Мариупольской городской общины.
Министр реинтеграции Ирина Верещук информировала, что по состоянию на 30 июня удалось вернуть 300 тел погибших героев.
Как известно, в середине июня украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. После этого наших воинов и тела погибших военных вывезли на оккупированные территории и должны были обменять на российских пленных.
Известно, что 29 июня удалось вернуть на родину 144 своих воинов. Это был один из самых крупных обменов пленных с начала полномасштабного российского вторжения.
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