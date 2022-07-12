Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Костенко. Большинство возвращенных тел – погибшие защитники "Азовстали".

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Это подтвердили и в Министерстве реинтеграции. Там отметили, что 12 июля в рамках очередного обмена удалось вернуть еще 30 тел погибших военнослужащих.

Многие тела возвращаются без документов

Олег Костенко отметил, что часто родственники воинов из "Азовстали" понимают, что их родные могли погибнуть и сдают ДНК. Однако если в ближайшее время Украина будет возвращать большое количество тел погибших военных по разным направлениям, может возрасти количество случаев, когда идентифицировать тело трудно.

Если сейчас мы будем забирать большинство людей не из "Азовстали", то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, есть договоренность с россией писать о том хотя бы откуда тело — это Луганское направление, Волноваха или это Харьковское направление и тому подобное. Ибо очень много тел без документов, мы не знаем кто они,

– объяснил Костенко.

Уполномоченный также рассказал, что тела погибших, которые возвращают по обмену, попадают в 1 из 3 моргов – в Киев, Днепр или Харьков. Также планируется открыть морг в Запорожье.

Однако родственникам без вести пропавших не нужно сдавать ДНК в этих городах – они могут сделать это и в любом городе страны, а результат попадет в единую базу.

Возвращение еще 30 тел погибших военнослужащих происходило в рамках операции в Запорожской области при сотрудничестве Главного управления разведки, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур.

Сколько украинских воинов считаются пропавшими без вести

Накануне Олег Костенко рассказал, что пропавшими без вести в Украине считают 7 200 военнослужащих. Именно столько заявлений зарегистрировали в соответствии с обращениями родственников.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести объяснил разногласия с данными ВСУ, которые сообщали о более чем 2 000 военнослужащих. Костенко отметил, что ВСУ сообщили лишь о количестве своих пропавших без вести бойцов, а озвученная им цифра учитывает бойцов Нацгвардии, Госпогранслужбы, полиции и других силовых структур.

Большинство украинских бойцов, которых считают пропавшими без вести, живы.

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