Власти Украины продолжают делать все возможное для того, чтобы вернуть своих Героев домой. Речь как о тех, кто попал в плен, так и тех, чью жизнь забрали россияне в войне , которую сами же и развязали.

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Вернули тела еще 25 Героев

О возвращении тел наших защитников сообщили в Министерстве реинтеграции. В ведомстве отмечают, что удалось это сделать в сотрудничестве с Уполномоченным по вопросам лиц, пропавшим без вести Олегом Котенко. Также в этой операции участвовали силовые структуры нашего государства. Как отмечают в Минреинтеграции, возврат тел производится согласно нормам Женевской конвенции.

Украина уже вернула из плена почти 600 человек

Накануне мы рассказали, сколько людей удалось вернуть из российского плена . Речь идет об около 600 людях, из которых – 53 ребенка. Известно, что львиная доля военнопленных – защитники Украины.

Об этом сообщил начальник информационного бюро Александр Смирнов. В то же время он отметил, что пока нет информации о точной цифре депортированных украинцев. Пока наше государство может использовать только данные из страны-агрессора. Речь идет о более чем 3 миллионах принудительно вывезенных, из которых – около 600 тысяч детей.

Добавим, что до этого обмен пленными проводили 2 сентября. Тогда домой удалось вернуть еще 14 защитников Украины:

10 бойцов из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР),

4 воина из 30 ОМБР.

Россияне не спешат забирать своих

Во время эфира 24 канала советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал об обмене военнопленными. Он отметил, что россияне не слишком торопятся возвращать своих бойцов .

В то же время он добавил, что с нашей стороны пленных гораздо больше, чем у нас находится россиян. Кроме того, в стране-агрессоре не слишком заинтересованы в этом процессе. Якобы всегда можно отправить воевать свежее пушечное мясо.