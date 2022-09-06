Сам обмен состоялся 2 сентября. Однако кадры, на которых видно возвращение наших военных, Главное управление разведки опубликовало 6 сентября.

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Наша разведка обменяла украинских бойцов

Очередной обмен состоялся 2 сентября 2022 года. Из плена освобождены 14 украинских защитников,

– сообщили в разведке.

Там также показали кадры самого обмена.

Украинская разведка показала обмен наших военных: смотрите видео

В Главном управлении разведки сказали, что Украина делает все возможное, чтобы освободить наших защитников.

"Все должны возвратиться домой", – заверили в разведке.

Что известно о возвращенных бойцах

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными еще 2 сентября сообщил, что домой удалось вернуть 10 защитников из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и 4 воинов из 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Процедура обмена прошла на территории Донецкой области.

Предварительно известно, что украинские защитники попали в плен к российским оккупантам весной этого года. Среди освобожденных бойцов – офицер и военный медик.

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