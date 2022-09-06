Українські полонені у смертельній небезпеці, – дружина бійця з "Азовсталі"

Про це розповіла Наталка Зарицька, дружина військовополоненого, який пройшов "Азовсталь" і був захоплений у полон. Вона розповіла, що її чоловік був в таборі утримання українських військовополонених в Оленівці, де 29 липня росія скоїла теракт.

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Наталка Зарицька заявила, що їй досі не відомо, чи живий її чоловік.

40 днів – за цей час ми не отримали відповіді на жодне питання. Хто загинув, хто поранений. Яка точна кількість жертв і постраждалих. Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права до українських полонених не було допущено представників Червоного Хреста,

– сказала дружина українського полоненого.

Наталка Зарицька наголосила, що рідні більше не мають сили чути, що росія блокує доступ до українських полонених.

"Той факт, що МКЧХ робить заяву, що не може дістатися до табору в Оленівці – нас просто вбиває", – додала вона.

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Також, за словами дружини українського полоненого, трагедія в Оленівці пролила світло на катастрофічну ситуацію з полоненими. Вона підкреслила, що росія влаштовує варварські видовища, "демонструючи свою безкарність та призирство до загальноприйнятих правил співіснування".

Наталка Зарицька нагадала, що тільки через 25 днів після трагедії в Оленівці ООН створила групу з розслідування теракту. Проте представники ООН досі не отримали доступ до місця трагедії в Оленівці.

Зокрема, Зарицька розповіла, що представник генсека ООН заявив, що комісія не може приступити до розслідування, оскільки ситуація на місці події залишається небезпечною для представників ООН.

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Вона наголосила, що створення комісії без розслідування – не допоможе добитися справедливості для захисників. Також Зарицька констатувала, що українські полонені перебувають у смертельній небезпеці, оскільки ООН та Червоний Хрест не можуть отримати доступ до них.

Росія вбила українських військовополонених

Російські військові 29 липня здійснили теракт в колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі". Офіс генпрокурора повідомляв, що загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.

Ймовірно, під час теракту в Оленівці росіяни застосували термобаричну зброю. Для вбивства окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".

За даними ГУР МО, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера".

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