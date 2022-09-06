Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі". 29 липня росія скоїла масове вбивство українських військовополонених – жертвами жахливого теракту в Оленівці стали оборонці "Азовсталі".

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40 днів від дня теракту в Оленівці

6 вересня виповнюється 40 днів від дня загибелі героїв, яких вбили росіяни, не змігши перемогти їх у чесному бою за місто Маріуполь,

– заявили в організації.

За ці 40 днів так і не стали відомими імена воїнів, яких окупанти вбили в Оленівці, невідомо коли їхні рідні отримають тіла для поховання, немає інформації про стан поранених у теракті бійців, а місія ООН досі не розпочала розслідування щодо трагедії.

"Трагедія в Оленівці болить нам, рідним військовополонених, болить не тільки всій Україні, а й світу", – наголосили близькі захисників.

Тому Асоціація захисників "Азовсталі" закликала всіх не забувати про цей страшний злочин. Вони вимагають розслідувань, інспекцій спеціальними місіями умов утримання військовополонених, а також визнати росію – державою-спонсоркою тероризму.

Пам'ять загиблих вшановуватимуть на Софійській площі в Києві

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі". Вшанування пам'яті загиблих унаслідок теракту розпочнеться о 20:00 6 вересня.

Рідні українських захисників закликали усіх киян та гостей міста прийти та вшанувати пам'ять героїв, яких вбила росія.

Що відомо про теракт в Оленівці: головне

29 липня міноборони росії цинічно заявило про загибель 40 українських захисників "Азовсталі" у виправній колонії в тимчасово окупованій Оленівці, де їх утримували окупанти. Росія ганебно звинуватила ЗСУ в обстрілах, які призвели до трагедії.

Доказами причетності росії до теракту є щонайменше 2 речі. Перша – це те, що постраждали лише українські захисники. Ні окупанти, ні персонал колонії не зазнав жодних травм. Крім того, СБУ перехопила розмову окупантів, де ті говорять про теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

В Офісі генпрокурора встановили, що трагедія сталася через використання ворогом термобаричного боєприпасу. Мовиться про капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху, спричиненого вогнеметом типу "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".

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