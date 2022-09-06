Про це повідомили в Асоціації родин захисників "Азовсталі". 29 липня росія скоїла масове вбивство українських військовополонених – жертвами жахливого теракту в Оленівці стали оборонці "Азовсталі".
Важливо Асоціація родин захисників "Азовсталі" ініціювала петицію про створення моніторингової комісії
40 днів від дня теракту в Оленівці
6 вересня виповнюється 40 днів від дня загибелі героїв, яких вбили росіяни, не змігши перемогти їх у чесному бою за місто Маріуполь,
– заявили в організації.
За ці 40 днів так і не стали відомими імена воїнів, яких окупанти вбили в Оленівці, невідомо коли їхні рідні отримають тіла для поховання, немає інформації про стан поранених у теракті бійців, а місія ООН досі не розпочала розслідування щодо трагедії.
"Трагедія в Оленівці болить нам, рідним військовополонених, болить не тільки всій Україні, а й світу", – наголосили близькі захисників.
Тому Асоціація захисників "Азовсталі" закликала всіх не забувати про цей страшний злочин. Вони вимагають розслідувань, інспекцій спеціальними місіями умов утримання військовополонених, а також визнати росію – державою-спонсоркою тероризму.
Пам'ять загиблих вшановуватимуть на Софійській площі в Києві
Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі". Вшанування пам'яті загиблих унаслідок теракту розпочнеться о 20:00 6 вересня.
Рідні українських захисників закликали усіх киян та гостей міста прийти та вшанувати пам'ять героїв, яких вбила росія.
Що відомо про теракт в Оленівці: головне
- 29 липня міноборони росії цинічно заявило про загибель 40 українських захисників "Азовсталі" у виправній колонії в тимчасово окупованій Оленівці, де їх утримували окупанти. Росія ганебно звинуватила ЗСУ в обстрілах, які призвели до трагедії.
- Доказами причетності росії до теракту є щонайменше 2 речі. Перша – це те, що постраждали лише українські захисники. Ні окупанти, ні персонал колонії не зазнав жодних травм. Крім того, СБУ перехопила розмову окупантів, де ті говорять про теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.
- В Офісі генпрокурора встановили, що трагедія сталася через використання ворогом термобаричного боєприпасу. Мовиться про капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху, спричиненого вогнеметом типу "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".
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