Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі". Вшанування пам'яті загиблих унаслідок теракту розпочнеться о 20:00 6 вересня.

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Киян та гостей міста просять прийти вшанувати пам'ять загиблих

В Асоціації родин захисників "Азовсталі" наголосили, що за 40 днів від теракту, Україна не отримала списків загиблих в Оленівці українських героїв. Рідні досі не отримали тіла, а стан поранених – невідомий.

Росія підло вбила беззбройних захисників Маріуполя, влаштувавши жахливий теракт в колонії Оленівки. Досі Україна не отримала підтверджених списків загиблих, рідні героїв не отримали тіла для поховання, невідомий стан поранених бійців,

– наголосили в Асоціації.

Рідні українських захисників закликали усіх киян та гостей міста прийти та вшанувати пам'ять героїв, яких вбила росія.

Теракт в Оленівці: головне

29 липня міноборони росії цинічно заявило про загибель 40 українських захисників "Азовсталі" у виправній колонії в тимчасово окупованій Оленівці, де їх утримували окупанти. Росія ганебно звинуватила ЗСУ в обстрілах, які призвели до трагедії.

Доказами причетності росії до теракту є щонайменше 2 речі. Перша – це те, що постраждали лише українські захисники. Ні окупанти, ні персонал колонії не зазнав жодних травм. Крім того, СБУ перехопила розмову окупантів, де ті говорять про теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

В Офісі генпрокурора встановили, що трагедія сталася через використання ворогом термобаричного боєприпасу. Мовиться про капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху, спричиненого вогнеметом типу "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".

Варто переглянути – ганебне виправдання росією теракту в Оленівці: дивіться відео